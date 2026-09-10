«Он легенда!» Брэдли Бил будет играть в «Клипперс» под номером Криса Пола

Брэдли Бил сменит игровой номер в «Клипперс» в предстоящем сезоне. После года под номером «0» защитник вернется к номеру «3», под которым выступал первые 13 лет карьеры в «Вашингтоне» и «Финиксе».
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