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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Он легенда!» Брэдли Бил будет играть в «Клипперс» под номером Криса Пола

Брэдли Бил сменит игровой номер в «Клипперс» в предстоящем сезоне. После года под номером «0» защитник вернется к номеру «3», под которым выступал первые 13 лет карьеры в «Вашингтоне» и «Финиксе».

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