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Сварочная маска Хамелеон True Color — стоит ли доплачивать за «настоящий цвет»

Сварочная маска Хамелеон True Color — стоит ли доплачивать за «настоящий цвет»

При сварке важно не только защитить глаза от яркой дуги, но и хорошо видеть процесс. Обычные маски-хамелеоны часто искажают цвета и снижают детализацию изображения, поэтому производители предлагают технологию True Color с более естественной цветопередачей.

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