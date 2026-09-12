Сварочная маска Хамелеон True Color — стоит ли доплачивать за «настоящий цвет»

При сварке важно не только защитить глаза от яркой дуги, но и хорошо видеть процесс. Обычные маски-хамелеоны часто искажают цвета и снижают детализацию изображения, поэтому производители предлагают технологию True Color с более естественной цветопередачей.
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