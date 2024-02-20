Приятные новости середины недели

Прямо отдыхаю я душой, читая с утра новости про моего земляка Максима Кузьминова. Все-таки приятно осознавать, что за каждый поступок следует реакция на него - даже когда она ожидаема, все равно радостно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии