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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Приятные новости середины недели

Приятные новости середины недели

Прямо отдыхаю я душой, читая с утра новости про моего земляка Максима Кузьминова. Все-таки приятно осознавать, что за каждый поступок следует реакция на него - даже когда она ожидаема, все равно радостно.

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