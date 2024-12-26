Около миллиона мужчин на Украине, годных к военной службе и находящихся на территории страны, избегают мобилизации, заявила депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк.
Депутат Рады: 1 млн мужчин на Украине избегают мобилизации
Комментарии
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Eduard
Оля прикинулась женщиной и воевать не желает.Послала туда мужа,его убили зато она получила миллионы гривен и с любовником теперь горилку с салом пьют и радуются!
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15 час.
Eduard
Женщины Украины хуже стерв!
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15 час.
Eduard
Женщин Украины надо брать,все рано трахать их уже некому!
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15 час.
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