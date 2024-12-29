Алиев потребовал от России извинений за сбитый самолет: что произошло, причина крушения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев официально обратился к России с требованиями признать вину и выплатить компенсацию за авиакатастрофу, произошедшую 25 декабря, в ходе которой лайнер AZAL потерпел крушение в районе Актау.
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