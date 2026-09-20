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Царьград

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Атака БПЛА на Подмосковье: 2 погибли, 20 пострадали

Атака БПЛА на Подмосковье: 2 погибли, 20 пострадали

В результате атаки погибли два человека: мужчина 74 лет в Орехово-Зуевском округе и женщина 44 лет в Раменском.

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