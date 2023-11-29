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НА ФРОНТАХ СВО НОВЫЙ КОМАНДИР: ШТОРМ ВНЁС СВОИ КОРРЕКТИВЫ

НА ФРОНТАХ СВО НОВЫЙ КОМАНДИР: ШТОРМ ВНЁС СВОИ КОРРЕКТИВЫ

Вооружённые силы России продолжают выполнение задач в рамках специальной операции. Однако интенсивность боевых действий на различных направлениях по линии фронта значительно снизилась из-за неблагоприятных погодных условий.

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