Полноприводный гибрид и наконец-то 6-цилиндровый мотор. BMW расширяет моторную гамму новой «пятерки»

BMW расширяет моторную гамму новой «пятерки» в кузове G60. На старте продаж машина предлагалась с четырех цилиндровыми моторами, не особо мощными, а сейчас гамма расширяется 3,0-литровым шестицилиндровым дизелем.
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