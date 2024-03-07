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Форвард «Трактора» Котляревский о 2:3 с «Салаватом»: «Недотерпели, прижались к воротам. 2-2 в серии — все только начинается» 

«Юртайкин здорово отдал, и я забросил шайбу. Спасибо Данилу. Я давно не забивал, это давило сильно. Я уже хотел все сменить — имя, веру.

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