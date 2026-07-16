ФАС попросила торговые сети контролировать цены на товары к школе перед 1 сентября

Торговым сетям предложили самостоятельно учитывать социальную значимость периода подготовки к новому учебному году Федеральная антимонопольная служба обратилась к 18 крупным торговым сетям с рекомендацией контролировать цены на товары для школьников перед началом учебного года.
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