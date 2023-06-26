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«Они никто»: Хазин раскрыл просчёт российских олигархов, сделавших ставку на Запад

«Они никто»: Хазин раскрыл просчёт российских олигархов, сделавших ставку на Запад

Российский политолог и экономист Михаил Хазин на YouTube-канале «Клуб «Улица Правды»» некоторое время назад объяснил просчет российских олигархов, сделавших ставку на Запад.

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