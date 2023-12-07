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  • Николай Арзамасцев
    А кто то сомневался?ЭИСИ: большинство...
  • Sergiy Che
    А когда в его родной Казани, при Совке в 1974г. , без всяких там "неправильных сериалов" тогдашняя подростковая банда...Детский омбудсмен...
  • Sergiy Che
    Ну "не допустилка" не отросла у пиндосии... ))) Хотя все понимают - хромая утка Дед Бидон выборы когда проиграет, то ...Шеф Пентагона Ост...

Товарооборот России и Китая увеличился на 26,7%, до 218,17 млрд долларов

Товарооборот России и Китая увеличился на 26,7%, до 218,17 млрд долларов

Россия и Китай с января по ноябрь нарастили товарооборот на 26,7%, до 218,17 миллиарда долларов. Китайские производители поставили товаров на сумму в полтора раза больше прошлогодней, сообщило Главное таможенное управление КНР.

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