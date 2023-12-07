Товарооборот России и Китая увеличился на 26,7%, до 218,17 млрд долларов

Россия и Китай с января по ноябрь нарастили товарооборот на 26,7%, до 218,17 миллиарда долларов. Китайские производители поставили товаров на сумму в полтора раза больше прошлогодней, сообщило Главное таможенное управление КНР.
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