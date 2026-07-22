БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Конкурент страшнее Залужного. Кому грозит потеря Киева?

Конкурент страшнее Залужного. Кому грозит потеря Киева?

Экс-министр обороны может организовать и возглавить новый майдан Дмитрий Родионов На фото: акция во Львове против отставки министра обороны Украины Михаила Федорова (Фото: AP/TASS) Материал комментируют: Владимир Карасев Лариса Шеслер Владимир Зеленский поручил врио главы СБУ Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны.

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