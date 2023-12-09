Вся правда о ленд-лизе: зачем Сталин признал, что проиграл бы Гитлеру без американской помощи?

﻿﻿Многие считают: без помощи Запада Советский Союз не смог бы победить Германию. Говорят, если бы Рузвельт не ввел нефтяное эмбарго на Японию в июле 1941 года, Япония напала бы на СССР осенью 1941 года съеденные в советских окопах, удержать столицу не удалось бы.