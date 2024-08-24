Коллаж Царьграда Виктор Баранец, полковник в отставке, военный обозреватель "Комсомольской правды" рассекретил удивительное донесение, касающееся работы ЦРУ в России.
Американских шпионов сократить в России на 25%: Полковник Баранец рассекретил удивительное донесение
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Евгений Рудаков
Путин сменил Шоя, а кто сменит Путю... Давно пора. У нас есть настоящие патриоты, а не назначенные или избранные. Евг. Р-Р.
Ответить
8 час.
Tania Еременко
Меня давно это бесит: и "тупые", будто бы , депутаты с двойным гражданством и даже сенаторы, разъезжающие по вражеским странам и тоже имеющие вражеские гражданства . и болтливые журналюги. И то, что не сбиваем спутники-разведчики , руководящие движухой на фронте, и разведчики дроны и самолёты ,которые постоянно висят над Чёрным морем, тоже не сбиваемые. Что это? Молчу, а то привлекут за болтовню с дивана.
Ответить
8 час.
СС
Сергей Скрипальщиков
ты что- ли патриот? Ты просто унылый ублюдок - русофоб.
Ответить
8 час.
Свежие комментарии