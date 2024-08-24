Медвежий угол
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Медвежий угол

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Американских шпионов сократить в России на 25%: Полковник Баранец рассекретил удивительное донесение

Американских шпионов сократить в России на 25%: Полковник Баранец рассекретил удивительное донесение

Коллаж Царьграда Виктор Баранец, полковник в отставке, военный обозреватель "Комсомольской правды" рассекретил удивительное донесение, касающееся работы ЦРУ в России.

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Комментарии
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Евгений Рудаков
Путин сменил Шоя, а кто сменит Путю... Давно пора. У нас есть настоящие патриоты, а не назначенные или избранные. Евг. Р-Р.
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8 час.
Tania Еременко
Меня давно это бесит: и &quot;тупые&quot;, будто бы , депутаты с двойным гражданством  и даже сенаторы, разъезжающие по вражеским странам и тоже имеющие вражеские гражданства . и болтливые  журналюги. И то, что не сбиваем спутники-разведчики , руководящие движухой на фронте, и разведчики дроны и самолёты ,которые постоянно висят над Чёрным морем, тоже не сбиваемые. Что это? Молчу, а то привлекут за болтовню с дивана.
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8 час.
СС
Сергей Скрипальщиков
ты что- ли патриот? Ты просто унылый ублюдок - русофоб.
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8 час.

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