Американских шпионов сократить в России на 25%: Полковник Баранец рассекретил удивительное донесение

Путин сменил Шоя, а кто сменит Путю... Давно пора. У нас есть настоящие патриоты, а не назначенные или избранные. Евг. Р-Р.

Tania Еременко

Меня давно это бесит: и "тупые", будто бы , депутаты с двойным гражданством и даже сенаторы, разъезжающие по вражеским странам и тоже имеющие вражеские гражданства . и болтливые журналюги. И то, что не сбиваем спутники-разведчики , руководящие движухой на фронте, и разведчики дроны и самолёты ,которые постоянно висят над Чёрным морем, тоже не сбиваемые. Что это? Молчу, а то привлекут за болтовню с дивана.