Голикова: 88 процентов россиян считают многодетную семью олицетворением сплоченности

Она выразила уверенность в сохранении этих позитивных тенденций На церемонии вручения Национальной премии интернет-контента в Москве вице-премьер Татьяна Голикова привела данные социологических исследований, которые свидетельствуют о положительных демографических тенденциях в России.
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