В Свиблове смелая женщина дала отпор грабителю

Жительница столицы приехала в торговый центр на проспекте Мира. После шопинга уже собиралась выезжать с парковки, как вдруг к автомобилю подошёл мужчина в медицинской маске, распахнул водительскую дверь, зажал женщине рот рукой и пригрозил ножом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии