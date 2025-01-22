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Закон, порядок, государство

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Россия и Узбекистан подпишут программу стратегического партнёрства в военной области на 2026-2030 годы

Россия и Узбекистан подпишут программу стратегического партнёрства в военной области на 2026-2030 годы

Министр обороны России Андрей Белоусов отметил, что сотрудничество Москвы и Ташкента «достигло высокого уровня взаимопонимания и продолжает расширяться».

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