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В Пентагоне вновь приступили к эвакуации афганцев

В Пентагоне вновь приступили к эвакуации афганцев

Правительство Соединённых Штатов Америки вновь приступило к эвакуации граждан Афганистана. Об этом, как пишет ТАСС, рассказал директор Оперативного управления Транспортного командования (ТРАНСКОМ) Вооружённых сил США, генерал-майор Кори Мартин.

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