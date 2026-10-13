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Мария Алалыкина пела в «Фабрике», а теперь учит женщин Корану в дагестанском ауле

Мария Алалыкина пела в «Фабрике», а теперь учит женщин Корану в дагестанском ауле

В марте 2002-го Мария Алалыкина впервые появилась на экранах: девятнадцатилетняя студентка с джазовым голосом, в первом сезоне «Фабрики звезд» она казалась самой странной участницей.

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