Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал заявление госсекретаря США Марко Рубио о новом импульсе переговоров по урегулированию конфликта на Украине из-за ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь территории России.
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