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Слова госсекретаря США о новом импульсе переговоров по Украине вызвали гнев на Западе

Слова госсекретаря США о новом импульсе переговоров по Украине вызвали гнев на Западе

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал заявление госсекретаря США Марко Рубио о новом импульсе переговоров по урегулированию конфликта на Украине из-за ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь территории России.

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Комментарии
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T
Tigra07
Ага, конечно могут. Если смогут на этом навариться, как обычно.
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