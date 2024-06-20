От онкологии умер единственный сын модельера Вячеслава Зайцева

Сын именитого кутюрье также был модельером одежды.Единственный потомок Вячеслава Зайцева член Российской академии художеств Егор Зайцев умер в 64 года после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.
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