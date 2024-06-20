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От онкологии умер единственный сын модельера Вячеслава Зайцева

От онкологии умер единственный сын модельера Вячеслава Зайцева

Сын именитого кутюрье также был модельером одежды.Единственный потомок Вячеслава Зайцева член Российской академии художеств Егор Зайцев умер в 64 года после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

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