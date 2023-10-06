Disney представил следы марсохода Perseverance в новой миссии Mission: SPACE

Сотрудничество Disney Imagineering и инженеров NASA позволило создать реалистичную поверхность Марса, включая следы марсохода Perseverance и пробирки для образцов грунта, в качестве дополнения к аттракциону Mission: SPACE Новый экспонат аттракциона Mission: SPACE.
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