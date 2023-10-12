Иран заявил о возможности открытия новых фронтов из-за действий Израиля

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейн Амир Абдоллахиан во время поездки по странам Ближнего Востока для координации позиции по палестинскому вопросу в ночь на пятницу,13 октября, в Бейруте заявил, что открытие новых фронтов остается возможным на фоне действий Израиля, – сообщает ливанский телеканал al-Mayadeen.