Любая идея, идеология, стратегия или программа нуждается в субъекте, который будет их отправлять, в отсутствие оного даже самые благие, жизненно важные начинания потерпят крах и система продолжит своё гниение.
Капиталу не нужна высокая рождаемость, он станет препятствовать эффективной Стратегии выхода России из эпохи вымирания
Комментарии
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Валерий Холодок
Здравствуйте все. Вряд ли можно сказать, что Коллективный Путин не понимает стратегической обстановки в России. Именно для этого и создан: ==="Начинается второй этап кадрового конкурса "Лидеры России". На первом этапе в нем участвовали около 200 тысяч человек. Конкурс объявлен администрацией президента. Его цель - выявление и поддержка наиболее перспективных руководителей со всей страны, обладающих высокими управленческими навыками. Среди конкурсантов - бизнесмены и чиновники в возрасте от 25 до 50 лет, имеющие суммарный опыт управленческой деятельности не менее пяти лет (в том числе опыт управления проектами)."=== Думаю, что здесь готовится смена владельцам Государствообразующих предприятий. Понятно, что это перспектива, рассчитанная на большой промежуток времени, именно поэтому очень важно не изменять курс развития Страны, что, естественно, понимают и теневые управленцы золотого миллиарда. Всем всего доброго.
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