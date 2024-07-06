В карагандинском автопарке рассказали, можно ли в салоне автобуса провозить велосипед

Можно ли провозить велосипед в салоне автобуса? Как оказалось, согласно правилам перевозок, можно, но только если соблюдаются определенные условия, со ссылкой на автопарк сообщает корреспондент ekaraganda.
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