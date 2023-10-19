Слово молодым. Открыть новые имена ямальской литературы

«После случившегося мальчик по имени Явко испугался за будущее своих оленей и семьи.» – так начался рассказ северянина Макара Окотэтто, который он представил на мастер-классе по созданию сюжета от российской писательницы Нины Дашевской.
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