Лукашенко устал доить коров для России: Белоруссия резко снизила поставки сливочного масла

Импорт пытаются заместить азербайджанским, аргентинским и уругвайским, но его пока точно не хватит Андрей Захарченко Фото: Elena Mayorova/Global Look Press Материал комментируют: Леонид Холод Объем поставок в Россию сливочного масла из Белоруссии рухнул почти в два раза.