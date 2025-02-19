БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 401 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    Что-то меня терзают смутные сомнения в правдивости данного повествования! Всякое случается в государстве Российском.....Если так дальше п...
  • F I
    В прошлом веке в бывших республиках преподавали русский язык и были курсы. ,а значит  если теперь нет таких школ  у б...БлокнотРУ. Мая тв...
  • Юрий Воробьев
    И вот теперь эту свинью надо разбить, как на Чудском озере, но в отличие от Александра Невского никого живым отпускат...Запад построился ...

Лукашенко устал доить коров для России: Белоруссия резко снизила поставки сливочного масла

Лукашенко устал доить коров для России: Белоруссия резко снизила поставки сливочного масла

Импорт пытаются заместить азербайджанским, аргентинским и уругвайским, но его пока точно не хватит Андрей Захарченко Фото: Elena Mayorova/Global Look Press Материал комментируют: Леонид Холод Объем поставок в Россию сливочного масла из Белоруссии рухнул почти в два раза.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх