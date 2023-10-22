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Обзор EA Sports FC Mobile: сладкое блюдо с кислинкой

Обзор EA Sports FC Mobile: сладкое блюдо с кислинкой

ЕА Спорт ФК Мобил, после долгих ожиданий и волнений, наконец-то дебютировал во всем мире. Глобальный релиз состоялся 26 сентября 2023 года и был представлен в виде обновления контента без необходимости загрузки нового отдельного приложения.

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