Обзор EA Sports FC Mobile: сладкое блюдо с кислинкой

ЕА Спорт ФК Мобил, после долгих ожиданий и волнений, наконец-то дебютировал во всем мире. Глобальный релиз состоялся 26 сентября 2023 года и был представлен в виде обновления контента без необходимости загрузки нового отдельного приложения.