В Лаишевском районе заметили эффект гало

Радужный столб заметили наши подписчики в Лаишевском районе. Ученые называют это эффектом гало. Гало представляет собой светящееся кольцо вокруг Солнца и возникает в морозную погоду, когда солнечные лучи преломляются в ледяных кристаллах, парящих в воздухе Ранее мы писали, что в Лаишевском районе за год построят три школы.