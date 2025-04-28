Премьер Украины Шмыгаль предложил Западу ввести механизм репараций со стороны РФ

Украина предложила ввести "экономический механизм репараций" со стороны России. По словам главы кабмина страны Дениса Шмыгаля, речь идет о специальной пошлине на российские товары на Западе, средства от выплаты которой будут направляться в фонд восстановления Украины.
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