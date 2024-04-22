Основные работы по созданию парка "Яуза" завершатся в этом году

Телеграм-канал мэра Москвы Сергея Собянина В этом году завершатся основные работы по созданию парка "Яуза", который занимает территорию от МКАД до Ростокинского акведука, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
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