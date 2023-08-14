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"У людей горе, а вам развлечение": пострадавшие от наводнения возмущены поведением "зевак"

"У людей горе, а вам развлечение": пострадавшие от наводнения возмущены поведением "зевак"

В Уссурийске пострадавшие от наводнения местные жители стали жертвами любителей нажиться славой на чужом горе.

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Комментарии
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Зоя Копань
Да после СССР наше общество, новое поколение существенно деградировало! Жаль  людей, но этот потоп в Уссурийске не первый, видать наши партгеноссе не сделали выводы, на носу выборы губернатора, можно не беспокоиться, Кожемяко в лепешку разобьётся, а людям будет существенная помощь..
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