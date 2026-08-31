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Трамп пообещал мощный ответ Ирану за удар по ВС США

Трамп пообещал мощный ответ Ирану за удар по ВС США

Президент США Дональд Трамп пообещал дать мощный ответ Ирану за удар по американским объектам после атаки американских сил на остров Ларак.

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