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Российские бойцы освободили населенный пункт Червоная Криница в Запорожской области

Российские бойцы освободили населенный пункт Червоная Криница в Запорожской области

Минобороны России сообщило об освобождении двух населенных пунктов в зоне проведения Специальной военной операции за сутки ведения боевых действий.

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