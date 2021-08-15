Первый сценарий Тарантино на экране

"Настоящая любовь" ("True Romance"), реж. Тони Скотт, 1993 г. Кларанс Уорли (Кристина Слэйтер), убив бывшего сутенера(Гари Олдман) своей жены (Патриша Аркет), крадет у него чемодан с чистым наркотиком, который собирается продать в Голливуде.