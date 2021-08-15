Ванилла SU

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  • Сергей Анищик
    ГоспИдЯ... "отношения ведёт мужчина"... хммм... вполне резонный вопрос: если мужчина сам "и швец, и жнец, и на дуде и...Кто ведёт отношен...
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    "закупорку на зиму делаю."Автор, закупорка это пробка, а на зиму делают закрутки, писательница блин, безграмотная.Он ей изменяет
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    Абсолютно безграмотная статья! Аффтырь, фшколу, эзучать русский языг.. Может тогда и отношения продлятся долго...Ты снова пишешь с...

Первый сценарий Тарантино на экране

Первый сценарий Тарантино на экране

"Настоящая любовь" ("True Romance"), реж. Тони Скотт, 1993 г. Кларанс Уорли (Кристина Слэйтер), убив бывшего сутенера(Гари Олдман) своей жены (Патриша Аркет), крадет у него чемодан с чистым наркотиком, который собирается продать в Голливуде.

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