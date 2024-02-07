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Синоптики отложили потепление в Петербурге на конец февраля: наступают аномальные холода

Синоптики отложили потепление в Петербурге на конец февраля: наступают аномальные холода

В Санкт-Петербурге Нева пари, а похолодание продолжается. В городе вскоре пройдут аномальные морозы. На северо-востоке Ленинградской области уже в среду, 7 февраля, ожидается похолодание до -30 градусов, а на территории Карелии и вовсе до -35 градусов, сообщает в своем телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

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