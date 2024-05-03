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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Украинских спортсменов обязали докладывать о нарушениях нейтрального статуса на Играх

Национальный олимпийский комитет (НОК) и Министерство молодежи и спорта Украины рекомендовали украинским спортсменам воздерживаться от прямых контактов с представителями России и Белоруссии во время Олимпийских игр в Париже, а также докладывать руководству украинской делегации, если атлеты из этих стран нарушат условия нейтрального статуса.

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