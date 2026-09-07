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Гросси поблагодарил Москву и Киев за прекращение огня для ремонта на Запорожской АЭС

Гросси поблагодарил Москву и Киев за прекращение огня для ремонта на Запорожской АЭС

Руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси поблагодарил Россию и Украину за согласование режима прекращения огня в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

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