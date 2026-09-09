Автомобильная авария сковала движение по улице Тимирязева в районе СХИ в Воронеже

Два автомобиля столкнулись на улице Тимирязева в Воронеже. После удара машины снесли опору ЛЭП, провода оказались оборваны, а движение в районе СХИ оказалось серьезно затруднено.
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