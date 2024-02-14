Разведка Эстонии допустила конфликт России и НАТО в следующем десятилетии

Гендиректор службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин в интервью Financial Times пугает «возможностью конфликта России с НАТО» в следующем десятилетии, призывая страны-союзники увеличить расходы на оборону.
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