"Все гарантии обнулены": Долгожданное заявление Лаврова. Ветеран ЧВК "Вагнер" объяснил, почему засуетились в ЕС

Царьград © MFA Russia/Globallookpress На фоне методичных "вбросов" украинской стороны о вероятном перемирии в зоне проведения специальной военной операции прозвучало долгожданное заявление Сергея Лаврова, которое расставило все точки над "i".
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