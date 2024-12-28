Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 835 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Бут
    Сейчас все вузы забиты студентами из стран СНГ. В некоторых вузах их 90%. Учиться не хотят. Спрашивается, зачем посту...Улыбался перед пр...
  • Леонид Попивняк
    ЮГВ...весна 87-89....по фазанству пилотку на глаза... а дедушкой на затылок...)))))Для чего советски...
  • Петр Петрович Канаев
    Совершенно верно.Для чего советски...

"Все гарантии обнулены": Долгожданное заявление Лаврова. Ветеран ЧВК "Вагнер" объяснил, почему засуетились в ЕС

"Все гарантии обнулены": Долгожданное заявление Лаврова. Ветеран ЧВК "Вагнер" объяснил, почему засуетились в ЕС

Царьград © MFA Russia/Globallookpress На фоне методичных "вбросов" украинской стороны о вероятном перемирии в зоне проведения специальной военной операции прозвучало долгожданное заявление Сергея Лаврова, которое расставило все точки над "i".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
кромчанин
&quot;Но мы кадровые военные, мы должны драться до тех пор, пока политики не скажут нам: &quot;Стоп!&quot; Они возьмут да и сядут в кружок и договорятся о мире, который мог быть у нас с самого начала; и тогда эти годы покажутся полной бессмыслицей&quot;. (Грэм Грин &quot;Тихий Американец&quot;)
Ответить
10 час.
Eduard
Согласен,уже 8 лет с ними пепеговоры вели,этого мало?
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх