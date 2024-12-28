Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Северском районе Кубани

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Северском районе КубаниСегодня около 6 утра на трассе рядом со станицей Убинской Северского района Кубани автомобиль «Шевроле» на огромной скорости пытался войти в крутой поворот на скользком от дождя асфальте.
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