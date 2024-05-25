БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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В РФ грядёт новая миграционная реформа. Насколько учтен опыт предыдущей

В РФ грядёт новая миграционная реформа. Насколько учтен опыт предыдущей

Анонсированная 14 мая главой МВД РФ В. Колокольцевым в ходе выступления в Совете Федерации реформа регулирования миграции и контроля за пребыванием мигрантов в России заставляет вспомнить предыдущую реорганизацию этой сферы.

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