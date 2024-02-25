Не тесная, а компактная: ТОП-5 самых маленьких квартир в Туле на вторичном рынке недвижимости

Цены на квартиры увеличиваются, а количество "квадратов" уменьшается. Сегодня малометражное жилье все чаще пользуется спросом – жителей региона привлекает возможность купить свою квартиру за небольшую сумму.
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