«Тверь в лицах»: выдающийся физик Олег Владимирович Лосев

Администрация города совместно с Театром юного зрителя продолжает рубрику «Тверь в лицах». В новом выпуске актёр Тверского театра юного зрителя Владимир Крылов расскажет о жизни выдающегося физика и основоположника полупроводниковой электроники Олега Владимировича Лосева.
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