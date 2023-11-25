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«Тверь в лицах»: выдающийся физик Олег Владимирович Лосев

«Тверь в лицах»: выдающийся физик Олег Владимирович Лосев

Администрация города совместно с Театром юного зрителя продолжает рубрику «Тверь в лицах». В новом выпуске актёр Тверского театра юного зрителя Владимир Крылов расскажет о жизни выдающегося физика и основоположника полупроводниковой электроники Олега Владимировича Лосева.

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