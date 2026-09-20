Дмитрий Медведев: Как и сто лет назад, евроублюдки понимают только грубую силу

Не устаю удивляться наглости европейских колченогих уродцев. Вот ввели же они тотальные санкции против нашего бизнеса, ударили по интересам миллионов российских граждан (заблокировали те же кредитные карты), запретили даже культурные связи с нашей страной.
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Ублюдок о ублюдках,комедия.
... очень правильное изречение, а еще пора эти отбросы гейропки загнать в стойло...Горе побежденным.