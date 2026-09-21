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Ирина Алфёрова мечтала только об одной дочери. А потом после двух семейных трагедий в её доме оказалось четверо детей

Ирина Алфёрова мечтала только об одной дочери. А потом после двух семейных трагедий в её доме оказалось четверо детей

У Ирины Алфёровой родилась одна дочь — Ксения. Когда-то именно такой она и представляла свою семью: один ребёнок, девочка.

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