Видно историю насквозь: первые пациенты на рентгене

Рентген был изобретен 120 лет назад, но не для научных или медицинских целей. Вильгельм Конрад Рентген однажды засиделся допоздна на работе в лаборатории физического института Вюрцбургского университета и открыл икс-лучи.
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