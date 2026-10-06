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Пройти оливковый маршрут и погрузиться в спа-ритуалы: чем заняться в отпуске в октябре 2026 года

Пройти оливковый маршрут и погрузиться в спа-ритуалы: чем заняться в отпуске в октябре 2026 года

11 идей для поездки мечты фото: Midjourney1. Отправиться в гастрономическое сафари по восьми точкам островаГде: на курорте Noku Maldives, Мальдивы фото: пресс-службафото: пресс-службафото: пресс-службафото: пресс-службафото: пресс-службафото: пресс-службаЧто делать.

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